Marcela Tauro se suma a la lista de figuras de la farándula argentina contagiadas con coronavirus. La periodista reveló el martes en su Instagram que el hisopado le dio positivo, luego de que sus compañeras también se contagiaran.

La panelista trabaja en La Cien en los programas "El Club del Moro", conducido por Santiago del Moro, junto a Cathy Fulop quien dio positivo y en "No está todo dicho", liderado por Guido Kaczka, con Claudia Fontán, también contagiada.

.

"Buen dia quiero avisarles que di positivo en el estudio Covid. Después del 4 hisopado. Estoy sin síntomas aislada. Bien de salud y ánimo gracias", escribió en su cuenta de Instagram.

Y detalló: "Estoy bien siguiendo los pasos médicos. De buen ánimo y aislada. Mi hijo lleva 20 días con su papá. Mi hermana en su casa y mamá aislada de mí. Les pido que no me llamen pues no hice a tiempo en hablar con mi hijo ni con mi novio".