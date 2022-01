Marcela Tauro contó cómo había podido formar un buen vínculo con su ex pareja, José María Álvarez, por el bien de su hijo Juan Cruz, y que terminó con su ex pidiéndole estar invitado cuando se case con Martín Bisio, su pareja.

"Yo al principio por adentro lo odiaba, pero me hacía la buena. Íbamos a comer todos hasta que la psicóloga me dijo: Le están haciendo un daño a la criatura", recordó. "Yo la piloteaba, pero a veces le quería clavar un cuchillo", rememoró, sobre la mala relación que tenía con el empresario gastronómico.

"Ahora pasó el tiempo, estoy de novia y te vas a morir con lo que te voy a contar. No lo vas a poder creer. Fuimos a comer un asado con mi mamá y mi hermana a la casa de mi ex, con mi novio. Toda la familia, y lo hice por mi hijo", se sinceró.

"Es más, cuando salió que yo me casaba me dijo: Negra, me imagino que me vas a invitar al casamiento", confesó, entre risas sobre los planes de dar el sí que tiene la pareja.