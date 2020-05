El polémico caso de Rubén Mühlberger destapó la olla de miles de escándalos dentro de la farándula argentina. " Intrusos" es uno de los ciclos de espectáculos que viene analizando todas la información que se va conociendo día tras día sobre el doctor ortomolecular desde el momento que fue detenido y su clínica fue clausurada.

No obstante, Jorge Rial, el conductor del ciclo, tuvo un fuerte cruce con una de sus panelistas históricas, Marcela Tauro, en relación a este caso. Es que la periodista reveló información muy delicada sobre las víctimas de Mühlberger sin dar nombres propios para resguardarlas. Ante este hecho, Rial se mostró molesto y le pidió que exprese información precisa y completa.

En paralelo, se conoció que la pelea no fue solamente lo que se vio en el aire, sino que continuó cuando terminó el programa y parece que el vínculo entre ellos dos quedó muy debilitado.

El mensaje que publicó Ángel de Brito este viernes.

Por su parte, Ángel de Brito recogió el guante y este viernes por la tarde reveló que Tauro habría renunciado al ciclo luego del fuerte enfrentamiento con el conductor. Más tarde, aclaró que este viernes tiene una reunión clave con las autoridades de América TV para terminar de definir su continuidad en el espacio.

“En el corte, después del conflicto con Jorge Rial, siguieron discutiendo y Marcela Tauro dijo que renunciaba al programa”, detalló el conductor de " Los Ángeles de la Mañana" en "El Espectador", su ciclo radial en CNN Radio - AM950.

Y continuó: “Marcela Tauro me dijo que no habló con nadie, que no sabe si vuelve la semana que viene al programa y que hoy tiene una reunión con el canal”.

Por lo pronto, Jorge aclaró que Marcela está ausente esta semana porque ya estaba prevista por las rotaciones que se armaron como parte del protocolo de prevención por el coronavirus. En su lugar se encuentra Débora D'Amato, quien reafirmó la explicación del padre de More Rial.