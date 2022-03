Marcela Tauro trabajó por 17 años junto a Jorge Rial en " Intrusos", pero un tenso cruce al aire fue el inicio del fin de su vínculo laboral y amistad. Desde entonces, la periodista volvió al programa de chimentos, ya sin su histórico conductor, y desde allí lo fulminó con contundente información.

Semanas atrás dio a conocer la intensa pelea a los gritos que Rial tuvo con Elizabeth Vernaci en los pasillos de Radio 10. Pero el conductor contraatacó con un golpe bajo: "No me molesta la mala información. Lo que me molesta es que la diga alguien con graves problemas de dicción y una pelea perdida con la lengua española. Después, todo bien".

Ahora, tras volver a ser foco luego brindar información de la separación del papá de More Rial con Romina Pereiro, la panelista recordó su última cena con la ex pareja y las consecuencias que le trajo.

"A los 15 días terminé peleada y eyectada de este programa. Nos invitó a comer a la inauguración de la casa", manifestó Tauro en "Intrusos". Al respecto, Marcelo Polino acotó: "¡Cómo hablamos mal de la gente en esa comida! Hablamos de todo".

Entre risas, Marcela recordó su desvinculación del programa: "Bueno, a mí se me vino en contra. A los 15 días eso se me vino en contra". Fue en ese entonces cuando el conductor de "Polino auténtico" contó el especial pedido que la periodista le hizo cuando explotó su escándalo.

"Le pregunté si hablaba del tema, y me dijo 'en esta no te metas'", recordó Tauro. Y Polino concluyó divertido: "Y yo le dije 'Ok, Marcelita".

