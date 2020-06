En medio de la pandemia de coronavirus, Jorge Rial y Marcela Tauro protagonizaron un fuerte cruce en vivo en " Intrusos" al hablar de los allanamientos al doctor Rubén Mühlberger. Desde entonces la relación entre ellos quedó debilitada y ella no volvió al programa.

Tras 17 años como panelista junto a Rial, la continuidad de la histórica periodista en el programa quedó en duda. Si bien en medio de las especulaciones Tauro dejó abierta la posibilidad de volver, en la mañana de este martes se conoció que rechazó la oferta.

"Si me dicen... depende de lo que me digan en el canal. No sé, yo dependo del canal", remarcó la periodista de espectáculos al hablar sobre su eventual renuncia al ciclo. Pero a través de su cuenta de Twitter, Ángel de Brito confirmó que América tiene nuevas propuestas para Marcela en el canal.

"Marcela Tauro rechazó la oferta del canal de volver a 'Intrusos'. America le ofreció sumarse desde el lunes, al programa de FANTINO", confirmó el conductor de "Los Ángeles de la Mañana".

El futuro laboral de Tauro podría estar en "Fantino a la tarde" de Alejandro Fantino y compartiría el ciclo con Luis Ventura. "Si acepta, se cruzará nuevamente con su ex amigo Luis Ventura", advirtió de Brito.

La tensa relación con el presidente de Aptra surgió en 2014, cuando el periodista se fue de " Intrusos" también en el marco de una discusión con Rial.