Algunos días atrás, Marcela Tauro fue quien dio a conocer la intensa pelea a los gritos que Jorge Rial tuvo con Elizabeth Vernaci en los pasillos de Radio 10. La periodista aseguró que La Negra le habría dicho "Fracasado, forr... y pelot..." a Rial y que el gerente de C5N, Carlos Infante, los separó.

Ante esta noticia, el exconductor de "Intrusos", apuntó contra Tauro sin nombrarla en su Twitter: "No me molesta la mala información. Lo que me molesta es que la diga alguien con graves problemas de dicción y una pelea perdida con la lengua española. Después, todo bien".

La primera reacción de la panelista fue contestarle sin vueltas a quién fue su compañero durante 18 años. "Siempre discriminando a las mujeres del medio, tu manera de defenderte. Prefiero tener problemas de dicción y no los tuyos, JR", fueron algunas de las duras palabras que Tauro compartió en Instagram.

En la emisión del viernes del programa que ahora conduce Florencia de la V, Tauro volvió a hablar del tema con más tranquilidad. "La verdad es que no estoy ni enojada con él. Estuve muchos años trabajando con él. Me dolió porque yo le tenía un cariño y no esperaba ese golpe bajo. Después entendí que estaba pasando un mal momento”, comentó la periodista en referencia a la separación de Rial con Romina Pereiro.

Mirá lo que dijo Marcela Tauro en " Intrusos" sobre su fuerte cruce con Jorge Rial