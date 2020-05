Un tenso cruce televisivo con Jorge Rial hizo que Marcela Tauro se alejara de " Intrusos". El vínculo entre los periodistas finalizó cuando el conductor le reprochó al aire que debía revelar una fuente informativa para constatar una información contra el recepcionista del médico Rubén Mühlberger. La negativa de la panelista para resguardar la identidad de su informante alteró al presentador televisivo y marcó un antes y un después entre ellos.

A una semana del episodio, Tauro nunca volvió al programa que integra desde el 2003 y todavía es incierta su situación laboral. "Es la misma situación. Estoy en la misma situación", anunció este jueves por la mañana cuando se le acercaron las cámaras del ciclo de Ángel de Brito.

Consultada por si le habían informado sobre su desvinculación, la periodista advirtió: "Si me dicen... depende de lo que me digan en el canal. No sé, yo dependo del canal".

Aún así aseguró que no habló con ninguno de los directivos de la emisora y mantuvo alejado a sus compañeros de piso: "A los chicos no hay que mezclarlos. No hay que mezclarlos porque ellos no tienen la culpa".

Ccuando le preguntaron si sigue siendo parte del grupo de WhatsApp de Intrusos, Tauro disparó: "Lo dejo a tu criterio".

De Brito reveló que América quiere que la periodista forme parte de "Informados de todo", ciclo que se emite en la misma franja horaria que el programa radial de Guido Kaczka, en donde actualmente ella forma parte.

Por su parte, Yanina Latorre comunicó: "Rial no la quiere más y ella no puede renunciar porque pierde la antigüedad". "Se tiene que quedar callada y lo lograr que el canal la eche y la indemnice", cerró.