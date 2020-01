Antonio Gasalla protagonizó en la noche del jueves una escena en la que se enfrenta con la prensa a la salida del teatro. El actor insultó a periodistas que le hacían preguntas acerca de la temporada en Mar del Plata.

Tras la polémica de sus dichos, Marcela Tauro contó que también fue ofendida por el comediante en más de una oportunidad. La violenta respuesta de Gasalla se dio en el marco de la salida de su obra contra dos cronistas.

"Esto que pasó no es nuevo, siempre fue agresivo", destacó Tauro en el piso de "Instrusos" y contó que hace cerca de 30 años, el capocómico la mandó a echar de un lugar porque no le había gustado algo que dijo. "Es así, su maltrato no es algo nuevo", remarcó.

"Al programa ha venido a dar notas, pero previamente pidió que se saque a determinadas personas del estudio. La culpa es nuestra porque se lo pone en un lugar de divo que nunca tuvo", cuestionó.

Además aconsejó a las movileras que recibieron el maltrato: "Yo que ellas, le hago una denuncia. Esto no puede quedar así".