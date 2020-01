Luego de que en "Intrusos" hablaran sobre los fuertes rumores que indicarían que la China Suárez está nuevamente embarazada de Benjamín Vicuña, este jueves, Marcela Tauro confirmó la noticia.

"Me confirman que estaría de 3 ó 4 semanas", disparó esta tarde la periodista. Y agregó convencida: "Habría un problema, ella tiene firmado o tendría firmada una película o una serie con Disney/FOX. No sé el personaje de ella, pero traería problemas".

Además, comentó que también tendría pautado una campaña de ropa para la que tendría que viajar a Inglaterra. De esta manera, si la artista está en la dulce espera sus proyectos laborales se ponen en duda.

Marcela Tauro y su escándalo con la China Suárez

En agosto del año pasado, Tauro y Suárez protagonizaron un fuerte escándalo cuando la panelista confirmó que la ex "Casi Ángeles" y el chileno atravesaban una crisis amorosa. "Me cuentan que él tendría tres teléfonos y ella habría pescado una conversación con la exmujer, Pampita, que es normal. Pero hubo una frase que no le habría gustado a ella, diciendo que extrañaba la vida familiar que tenían antes. Ahí empiezan una discusión", sostuvo en su momento.

Enseguida, la China salió a desmentirla y atacó a la panelista de Jorge Rial: "No iba a contestar porque era una versión aislada de una periodista que está ensañada con el género femenino, particularmente conmigo hace mucho tiempo".

Con el paso del tiempo, la información que anticipó Tauro se confirmó y el conductor del ciclo de América la apoyó: "No solo (la China) la desmintió. La atacó de una manera feroz. El tiempo le dio la razón a Marcela Tauro. Sin guion, algunos hacen agua". Ahora, ¿volverá a tener razón Marcela Tauro?