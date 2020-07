El romance entre Marcela Kloosterboer y Mariano Martínez quedó guardado en el recuerdo de miles de fanáticos de "Son Amores", ficción en la que los actores se conocieron. Pero además de ellos, trabajaban Agustina Cherri, gran amiga de la actriz de 37 años, y Nicolás Cabré.

Consultada por aquella época de romance juvenil, la artista manifestó: "Éramos muy chicos, tendríamos 19 años y ellos 23 y estaban en la cresta de la ola y no era fácil estar con los galancitos del momento".

Los actores formaron parte de "Son Amores" en el 2002.

"Ellos salían a bailar y era un quilombo. Por ahí después salía algo en la prensa... Tal vez yo estaba comiendo con Mariano y le decían algo adelante mío. Quieras o no pasaron 15 años y eran otras épocas, y era otro el respeto de mujer a mujer. Hoy hay mucho más respeto y creo que si estás sentada con tu pareja comiendo no creo que ninguna mujer le vaya a decir nada. Y sino las mujeres empoderadas las pondremos en su lugar", sostuvo en diálogo con Catalina Dlugi en La once diez.

Agustina Cherri Nicolás Cabré también fuero pareja y salían con Martínez y Kloosterboer.

"Igualmente creo que no era fácil por todo lo que había alrededor, pero tanto Mariano como Nicolás cuando están en pareja son súper fieles, se portan bien", indicó la esposa de Fernando Sieling sobre los actores que en su momento personificaban a los inolvidables hermanos Marquesi.