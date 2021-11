Marcela Iglesias tiene una gran historia sobre sus hombros, ya que conquistó Hollywood después de haber nacido en Argentina. La mujer es llamada "La Barbie Humana" y se destaca por su similitud con la popular muñeca que marcó una época en distintas partes del mundo.

Durante su visita a su país natal, Iglesias pasó por " El Run Run del Espectáculo" en Crónica HD para revelar algunos detalles de su historia y hasta presentar a su pareja. "Yo me fui del país a finales de 1999 con tres mil dólares a probar suerte y los primeros diez años fueron muy dificiles. Yo estuve de ilegal en ese país", comenzó.

.

Si bien aclaró que ya es ciudadana estadounidense, detalló que las complicaciones la hicieron más fuerte. "A mi mamá nunca le gustó y nunca me compró una muñeca Barbie, por eso me agarró la obsesión", confesó frente al panel que encabezan Lio Pecoraro y Fernando Piaggio. Además, agregó: "Ahí dije que yo misma me iba a convertir en una Barbie, después se me ocurrió la casa de los plásticos, ahí explotó y me empezaron a conocerme".

Está en pareja con Steven, quien se personifica de forma muy parecida a Ken, justamente el novio de Barbie en la franquicia de muñecas. "Nos conocimos por MySpace en 2009 y desde ahí estamos juntos", comentó junto a su esposo.

Por último, la mujer se animó a desfilar por el estudio para mostrar la similitud y coincidió con algunos panelistas sobre su parecido a Beatriz Salomón. Lo cierto es que durante la nota, aclaró que no tiene cirugias estéticas, por lo logra asimilarse sin ayuda artificial más que maquillaje.