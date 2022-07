La emisión del sábado de "PH Podemos Hablar" fue lo más visto del día en la pantalla chica y contó con la presencia de Ronnie Arias, Marcela Feudale, Soledad Solaro, Pachu Peña y Guillermo Favale como invitados. A pocos días del comienzo del nuevo reality de Marcelo Tinelli, "Canta Conmigo Ahora", la ex locutora de "Showmatch" recordó su época trabajando con él y dio detalles de la relación que tienen en la actualidad.

.

Pachu Peña se juntó en el punto de encuentro con Feudale y le preguntó: "¿Disfrutaste mucho de trabajar tantos años con Marcelo?".

"No sé si es tanto el disfrute, sino el poco atrevimiento. Es por un grado de crueldad que había en el medio que hacía que se hablara por atrás mío. Entonces cuando uno encuentra un lugar en donde te sentis seguro, y tenés una determinada cantidad de posibilidades y dónde sabes que por el lugar que ocupas, el teléfono te va a sonar más veces que si te quedas solo. A veces te acomodas, porque decís 'estoy cómodo y las cosas salen mejor'", respondió ella.

"Podría haber jugado fichas más altas y arriesgarme más, pero preferí la comodidad ante la crueldad de la gente", agregó a su reflexión.

Marcela Feudale dijo le hubiera gustado "arriesgarse más" en su época de trabajo con Marcelo Tinelli.

Luego, Andy Kusnetzoff quiso indagar un poco más sobre el tema y consultó: "Marcela, viendo que pasaron 30 años y cambió mucho la sociedad. ¿Hoy si te dijeran hacer todo de vuelta, desde el mismo lugar, lo harías?"

"Sería más atrevida. Haría cosas más osadas, me jugaría más. Yo confío plenamente en mi, lo que no confiaba era en la gente, en el medio. Eso mismo me pasó en mis relaciones de pareja", compartió Feudale.

Hacia el final, el conductor le preguntó por su vínculo con Marcelo Tinelli, y si se consideró amiga de él. "No, tuvimos una buena relación. Le tengo un profundo respeto a Marcelo, él me lo tiene a mí. Seguimos hablando de tanto en tanto, pero no somos amigos. No tengo amigos en el medio. Me acostumbré a estar sola. Soy una persona que disfruta de la soledad", reveló, aunque sí dijo que fue amiga de Paula Robles, ex esposa del padre de Cande y Mica Tinelli.

Marcela Feudale indicó que no es amiga de Marcelo Tinelli.