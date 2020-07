Hace una semana Denise Dumas y Marcela Coronel protagonizaron un tenso cruce al aire en "Hay que Ver" y la relación entre ellas no logró recomponerse.

Tanto es así que la panelista tomó la drástica decisión de renunciar al programa de Canal 9. En ese sentido reveló que la conductora nunca la llamó para disculparse por el tremendo episodio que se vio en vivo.

La discusión entre ambas comenzó con un acalorado debate sobre la flexibilización de la cuarentena. Mientras que Denise estipulaba que ya era hora de levantar algunas medidas del aislamiento social, Coronel se mantenía firme en sus argumentos por lo contrario.

Si bien, el intercambio se mantuvo en un clima sereno y sin levantarse la voz, el peor conflicto tuvo lugar durante la pausa comercial de ciclo también conducido por José María Listorti.

Según trascendió, en el corte la panelista rompió en llanto por la mala situación. "Le dije a José María y al productor que no puede hacerme lo que me hizo, que eso no puede pasar y pregunté si estaban esperando que yo renuncie", reveló Marcela.

"Me dijeron que Denise estuvo mal, que eso no se hace y me dieron la razón. Yo estaba muy mal. También me di cuenta de que en 'Hay que ver' el clima era cada vez más agresivo y los temas terminaban siempre cercanos al escándalo, a veces entre nosotros mismos, y a veces con los de afuera. Había un clima tenso y venía pensando que no quería más eso para mí. Por supuesto nunca nada como este episodio que sucedió con Denise", contó.

El equipo de "Hay que ver".

Tras el episodio con la conductora, la periodista no volvió al programa y finalmente presentó la renuncia. "La discusión había pasado a un terreno en el que no dejo que entren ni en el que yo entraría. Me pareció gravísimo, sobre todo viniendo de la conductora del programa, porque si tal vez me hubiera pasado con una compañera es grave, pero mi compañera es par mío y no tiene esa porción de poder que sí tiene la conductora para descalificarme, humillarme y maltratarme como lo hizo Denise", disparó.

Según contó en una entrevista con "La Nación", los productores le sugirieron que se tome unos días libres y que se comunique con Denise, sin embargo Marcela esperó que su colega la llamara. En ese sentido confesó: "En un momento pensé en llamarla y decirle que no me podía tratar así. Y después pensé: '¿Cómo yo la tengo que llamar a Denise?'. Ella es la conductora del programa y no una par mía y se tiene que dar cuenta de que lo que hizo estuvo mal, y que además me hizo sufrir y ponerme en este estado. Al menos podría llamar y decir que no fue para tanto, que no se dio cuenta y terminar pidiendo disculpas porque hizo sentir mal al otro".

"En una semana no me llamó nunca. Más allá de lo que yo piense, era lo que correspondía. Tanto que habla de mi panza llena, se cagó en eso que ella cree porque no sabe nada de mi vida privada. Tiró eso al aire por pura demagogia, para ponerse a la gente de su lado en un discurso mentiroso porque ella tampoco puede hablar. Y me dejó sin laburo. Porque de qué manera vuelvo yo a un programa en el que tengo un conflicto con la conductora. El viernes renuncié", confesó.