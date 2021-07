En las últimas horas, Marcela Baños sorprendió al referirse al bajo rating que está teniendo Marcelo Tinelli con " ShowMatch: La Academia", a diferencia de otras grandes producciones como "La Voz Argentina" o "MasterChef Celebrity".

"Hay formatos que la gente misma le está exigiendo a los protagonistas que los cambien, que se renueven. A Marcelo Tinelli le están exigiendo un cambio, una renovación", comenzó la panelista de "Intrusos" en el ciclo radial de Marcela Coronel, "Mientras tanto".

"Le está sucediendo a Marcelo como le ha sucedido a tantos artistas de la televisión. Mariana Fabbiani. Hay ciertos personajes que la gente les empezó a decir que no, les exigen algo nuevo, renovarse", agregó sobre los deseos de la audiencia de ver nuevos contenidos.

La panelista de "Intrusos" opinó sobre el duro momento que está atravesando " ShowMatch".

La conductora de "Pasión de Sábado" manifestó que no es fácil la tarea que tiene Tinelli por delante: "Durante muchos años le ha ido muy bien, ha sido siempre el número uno. No tengo dudas de que Marcelo la debe estar pasando súper mal, realmente muy mal, preocupado. Un día con las historias de gente no conocida, otro día con el básquet, está probando. Él es el primero que debe estar pensando que hacer. Por un lado deben decir cambiá...".

.

Además, Baños comparó la situación del conductor de "ShowMatch" con la de Jorge Rial, quien debió terminar con su ciclo de política, "TV Nostra", tras casi tres meses al aire: "Marcelo tiene muchos frentes abiertos, la política, el fútbol, el Trece, su propia productora. Jorge no tenía gente a cargo, no dependían económicamente de él. No debe ser nada sencillo dar un paso al costado. Todos los que laburamos en la tele tenemos un tema con el ego. Ojalá le encuentren la vuelta, y si no como hizo Jorge, ver que no es momento y ver qué otra cosa puede hacer".