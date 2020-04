Luego de conocerse que Susana Giménez decidió devolver a su nueva mascota, Rita, al criadero por su mal comportamiento, las critícas no se hicieron esperar. Fueron muchas las personas que salieron a cuestionar fuertemente a la diva de los teléfonos, primero, por haber decidido comprar un animal y, segundo, por haberla descartado a menos de una semana de darle la bienvenida.

Esta tarde, " Intrusos" compartió los mensajes de Leo Montero y Nicole Neumann, fervientes defendores de los derechos de los animales, que no tuvieron lindas palabras hacia la conductora. "Es una antiguedad comprar perros. No compren ni devuelvan perros comprados, como hacen señoras mayores. No hagan eso, los perros no son un buzo que si no te gusta lo devolves. Y si adoptan un perrito, banquenla. Por favor, cuando será el día que tomemos conciencia y demos el ejemplo. Los perritos no se regalan ni se devuelven", lanzó Montero en un audio.

Por su parte, la modelo habló del asuntó en "Nosotros a la mañana" y aseguró: "Sé que ella ama a los animales, siempre lo dice, pero mi pensamiento es que cuando adoptás un animal es como un hijo, uno que adoptaste o biológico. Es el mismo amor. Si el chico viene con una enfermedad, ¿lo devolvés?".

"Es como parir al chico y pedir que le cambien los pañales y que lo devuelvan educadito cuando deje los pañales y no tire los objetos por la casa. No me parece", manifestó convencida.

Sin embargo, eso no fue todo. Otra famosa que se sumó a la ola de críticas para la diva fue Marcela Baños. En diálogo con el ciclo conducido por Jorge Rial, se diferenció de los dichos de Neumann: "Adhiero a lo que dice Leo (Montero). Lo de Nicole (Neumann) lo veo un poco exagerado, entiendo que compara desde el comportamiento del animal. Hay un momento que si vos pones un bebé y un cachorro, se comportan de la misma manera. Gatean, hacen ruido, hacen lío. Por mi parte, no los consideró mis hijos".

En cuanto al accionar de la Su, expresó: "No me parece bien comprar animales. Le estás dando de comer a un montón de gente que lucra infinidad de veces con seres vivos, que son seres sintientes. Y Susana, todas las cosas que hace tienen mucha repercusión".

"En ese tipo de situaciones me parece que tendría que ser un poco más cuidadosa. ¡Atrasa! Y todo el laburo que hacemos nosotros nos deja mal. Da a entender que está bien visto abandonar un animal. No está bien, hay mucho trabajo detrás de un perro abandonado o callejero", concluyó tajante.