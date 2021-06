Después de que More Rial criticara a Mar Tarrés por hacer "apología de la obesidad" y referirse a su negocio fallido, la participante de "ShowMatch: La Academia" subió las apuestas y tildó a la hija de Jorge Rial de "chanta".

"Ella me ofreció poner una marca juntas, como ella no era conocida y me ofreció poner una cápsula. Pero para hacerse más famosa. Yo estaba más gorda...", aseguró Rial en diálogo con " Los Ángeles de la Mañana".

"Ella dijo que yo estaba mal porque fue justo cuando tuve el problema con mi papá... No me parece tirar mierda contra mí cuando yo no me comporté mal con ella. Hace tres años tuve mis problemas que ya pasaron, no lo entiendo”, expresó indignada en LAM.

La hija de Jorge Rial disparó contra Mar Tarrés.

Por su parte, en diálogo con Juan Etchegoyen en un Mitre Live, la modelo de "talla grande" recordó la propuesta laboral para montar un negocio en conjunto: “Con respecto a la tienda, ella fue la que me buscó. Tengo los mensajes hasta el día de hoy guardados, me rogaba para que lo hagamos. Me pareció una chanta. Me dijo que ponga toda la plata. Tenía que poner la ropa, el local, pagar los sueldos".

“Yo tenía que poner toda la inversión y me salió con que su abogado le dijo que la mitad de la facturación era para ella. Si yo estoy poniendo todo, vos podés llevarte un porcentaje de la ganancia, no de la facturación. Acá hay que pagar muchísimas cosas, no es solamente comprar la mercadería".

La influencer reveló que se contactó con el reconocido conductor por la salud de su hija: "Hablé con él, era un momento donde ella estaba mal. Le mandé un mensaje a Jorge y me dijo que no se iba a hacer cargo de ninguna caga... que se mandara su hija. Ella tenía 19 años en ese momento. Ella no tiene idea del negocio. Contabilidad se la llevó a marzo, yo pasé por la Universidad".

Sin embargo, el abogado de More, Alejandro Cipolla, se refirió al tema y compartió un picante mensaje en su cuenta personal de Instagram: "Parece que alguien quiere terminar en tribunales".