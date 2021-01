El caso de discriminación que sufrió Sofía Elizabeth Ortiz Andrada, a quien le prohibieron la entrada en un boliche de Mar del Plata por tener sobrepeso causó indignación en las redes. La noticia llegó a los medios y Mar Tarrés, una modelo e influencer cordobesa de moda plus size, salió a solidarizarse con la joven.

Ortiz Andrada asistió el fin de semana junto a sus amigas al boliche "Bruto", ubicado en la zona de Playa Grande. Quienes la acompañaban entraron sin problemas pero a ella la demoraron en la puerta.

"El patovica dijo que me pusiera a un costado, que no había más lugar. Después me dijo que no tenía documento, lo que era mentira, y que no podía pasar por ser menor, cuando tengo 24 años. Me tuvo veinte minutos y metía mil excusas, hasta que me di cuenta de lo que pasaba y que no me dejaban entrar por tener sobrepeso", describió en una nota con Crónica HD.

Ante la repercusión que se generó por la repudiable decisión del seguridad, Mar Tarrés habló en "Nosotros a la mañana" sobre la situación. Mar es una actriz, modelo e influencer que tiene casi 1 millón de seguidores en Instagram y es conocida por reivindicar la libertad de los cuerpos no hegemónicos.

"Lo primero que hice apenas me enteré fue hablar con ella", reveló en comunicación por videollamada.

Luego cargó contra los locales bailables, en donde sería normal este tipo de episodios: “A este tipo de gente no le interesa y mirá qué contradictorio, es gente que estuvo toda la pandemia sin trabajar, fueron unos de los más afectados. Hoy que pueden volver a trabajar, en vez de abrir las puertas a todos empiezan a discriminar. Entonces cuando los vuelvan a cerrar no se vengan a quejar. Lo que hacen es terrible".

"No son todos los boliches, pero la mayoría siempre discriminan. Esta discriminación existió siempre y algo que a mí me enojó muchísimo fue que sufrí discriminación en un boliche muy conocido de Córdoba, que es de terror, horrible cómo seleccionan a la gente para entrar", expresó.

Luego, describió cómo suele suceder: "Hay una persona parada en la puerta que dice vos sí, vos no. No hay una cola. Eligen a la gente por los parámetros de la belleza considerados socialmente, que tengas un cuerpo hegemónico o que estés vestida de acuerdo a lo que ellos quieren".

"Yo me bardeo en las redes con todo el mundo por este tema, que vengo pidiendo que no se discrimine más, y hay gente que me tilda como ‘ah, vos sos la que va a hacer quilombo a los boliches’. No, yo lo que quiero es que a una chica como Sofía no le vuelva a pasar esto, a mí o a tus hijos", reflexionó sobre las interacciones que mantiene.

.

"El problema es que en el Estado pareciera que no hay personas gordas trabajando u ocupando las bancas políticas, que sufran esto. Y dicen ‘está el INADI’", prosiguió demostrando que este tema excede lo privado y deberían tomarse medidas más severas para evitar que continúen los casos de discriminación.

Finalmente, habló de la que cree es la única solución: "En el INADI a mí me dijeron que lo que podían conseguir es que vengan de la parte del boliche y me pidan disculpas. ¿Yo qué gano con la disculpa? Me fui llorando a mi casa, con la autoestima por el piso, frustrada, súper mal. Cuando al boliche le cuesta guita, ahí dejan de discriminar".

Mirá su descargo