Hace unos días atrás, Juan Yacuzzi quién formaba parte de "Cebollitas" denunció que sufrió gritos y maltratos durante las grabaciones de la serie. Ante esto, parte del elenco salió a hablar y apoyarlo, mientras que otra parte salió a desmentir estos hechos.

Una de ellas fue Carmen Barbieri, que defendió a los directores y productores de la ficción ya que según la perspectiva de ella los maltratos no sucedían.

Con el escándalo generado, Brian Caruso, que interpretó a "Gamuza", papel gracias al cual se hizo acreedor de un Martin Fierro, manifestó su experiencia personal.

Acerca de los encierros durante horas que relató Yacuzzi, contó a Teleshow: "La realidad es que nos tenían en un cuartito, que era donde comúnmente íbamos todos para pasar el tiempo cuando no tenías que grabar; si no, te ibas al bar, pero no es que nos maltrataban, como dice (Yacuzzi), no es que nos maltrataban completamente, que nos puteaban", dijo.

Juan Yacuzzi, Brian Caruso y los otros protagonistas de "Cebollitas", junto a Diego Maradona.

Y recordó que al lugar lo llamaban "el corralito": "Era un cuartito que teníamos para estar ahí, hacer la tarea o lo que quisieras ahí, si no te ibas al bar. Te buscaban en el corralito o en el bar, y había alguien que nos cuidaba. Yo hice giras y todo y jamás sentí que nos faltaran el respeto, que nos maltrataran, jamás".

Caruso no considera haber sido receptor de gritos o situaciones agresivas: "Al ser tantos, pasa que muchos se dispersan, pero no al punto de que nos gritaran, no es tan así", minimizó.

Aclaró que este se trata de su punto de vista y agregó: "Nosotros, que éramos más chicos teníamos exigencias, aprendíamos la letra, nos portábamos bien, a algunos les costaba más que a otros, pero no es tan tan así como dice Juan. Trabajar con muchos chicos se puede complicar, pero no es que nos retaban o gritaban".

"Cuando las escenas se repetían genera, entre comillas, pérdida de tiempo, pero no sentí que nos retaran ni gritaran por eso. A veces se enojaban cuando las escenas se repetían muchas veces, yo no repetía muchas", finalizó sobre su experiencia.