Aníbal Pachano causó gran sorpresa al anunciar que comenzaría a realizar sus funciones a la gorra en lo que será su última temporada de verano. El artista optó por ponerle un punto final a su carrera arriba del escenario con el espectáculo "Así vuelvo" que se lleva adelante en Villa Carlos Paz.

Claro que la búsqueda del ex jurado del "Bailando" es que haya más público en el teatro en el que se presenta. "Tenemos muchísimo talento artístico joven que la gente no llega a conocer ya sea porque no puede pagar una entrada. Quiero que todos conozcan a estos grandes bailarines, actores, actrices y cantantes que están comenzando en la escena nacional", comentó el padre de Sofía Pachano.

Esto no cayó para nada bien en sus colegas que también llevan adelante espectáculos en la misma ciudad. Muchos de ellos lo tomaron como un acto desleal, por lo que "Intrusos" salió en busca de testimonios durante la entrevista que estaba dando Pachano. A través de un clip, aportaron su mirada el Bicho Gómez, Georgina Barbarrosa, Peter Alfonso, Huevo Muller y Esteban Prol.

"Está bien que uno quiera que a su espectáculo le vaya bien pero ahí se rompe algo de la competencia leal. Es medio díficil opinar con el bolsillo del otro", comentó en primer lugar Gómez. Por su parte, Georgina no se mostró cómoda con lo ocurrido: "No sé cómo dan los costos, es un poco desleal. Si es por los actores nosotros regalaríamos las entradas pero tenemos la bendita costumbre de comer todos los días".

Alfonso se mostró comprensivo con la decisión de Pachano, al igual que Esteban Prol. "Lo que haga cualquier es respetable, a Aníbal le tengo un cariño enorme. La competencia va por otro lado, es una temporada que tenemos que estar todos unidos", mencionó el esposo de Paula Chaves. Huevo se sinceró sobre la particular movida del artista: "No me parece pero bueno. Es muy temprano como para tirar la toalla, no es muy leal".