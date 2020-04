Muchos de sus fanáticos presentían que estaban separados, es que Julián Serrano y Malena Narvay hace tiempo dejaron de compartir fotos en sus redes sociales y su distanciamiento social también fue virtual. Definitivamente estaban en lo correcto y fue el propio youtuber confirmó la ruptura.

Pero ahora fue el turno de la actriz de 22 años quien se sumó a las declaraciones de su ex pareja y manifestó: "No hablé de esto antes porque fue una época de muchas cosas juntas, la decisión de separarnos no fue mía y estuve muy triste, él me dijo que necesitaba un tiempo para experimentar otras cosas".

"Estoy mejor, mis amigos me están ayudando mucho y convivir con mi familia me hace bien. Siento que de a poco vuelvo a ser yo porque estuve muy perdida y ahora me estoy reencontrando", manifestó en diálogo con "Teleshow".

A su vez fue muy dura con el ex ganador del "Bailando": "No estoy preparada para tener contacto. No me ayuda. No voy a meterme en profundidad pero más allá del final, fue una relación que tuvo momentos de mucha felicidad y amor, sobre todo al principio, pero la verdad que por otros momentos no fue sana y a mí me costó mucho verlo en ese entonces, pero cuando duele el pecho tan seguido y hay más lágrimas y ‘perdones’ que risas y crecimiento juntos, es porque algo no está bien".

La pareja confirmó su ruptura después de las sospechas de sus fans.

"Yo perdoné mucho durante esa relación. Y no es que me arrepienta, pero no está bueno acostumbrarse a aguantar lastimaduras por amar a alguien por más de que lo ames con toda tu alma", sostuvo Malena.

Por último, explicó que no está bueno perder el amor por uno y dijo: "Obviamente puede haber obstáculos y problemas en una pareja, pero el amor no tiene que ser en mayor parte aguantar o sufrir. El amor debería ser en su mayoría para fluir y darnos alegría y crecer, o por lo menos yo creo en eso".