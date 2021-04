Malena Guinzburg sorprendió al contar una insólita anécdota que involucra a Fabián Doman en el programa de su amigo, Jey Mammón.

La comediante recordó el día en que el periodista le hizo un llamativo regalo sexual. "Doman me regaló un vibrador", reveló Malena dejando a todos boquiabiertos en el estudio y a los televidentes.

Luego, el conductor de "Los Mammones" quiso saber por qué se lo obsequió y la comediante explicó divertida que fue cuando ambos visitaron un ciclo que conducía Diego Moranzoni.

"De regalo te daban vibradores y como Domán no quería el suyo me dijo: '¿Lo querés?'. Y yo le dije que sí. Y como me llevé dos iguales uno se lo regalé a una amiga", contó actriz entre risas.

