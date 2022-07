El supuesto romance que Majo Martino y Locho Loccisano habrían comenzado en "El Hotel de los Famosos" está en boca de todos. Ella ya salió del reality, por lo tanto todos los medios quieren tener su palabra, y principalmente que si va a confirmar su noviazgo con el contrincante de Martín Salwe.

El martes por la noche, la ex participante del reality de celebridades tuvo una entrevista con "LAM", dónde le preguntaron sobre el presente de su vínculo con el ex "Combate". Pía Shaw le preguntó si estaban esperando a que terminara el reality para confirmar su noviazgo, a lo que Majo Martino dio a entender que todavía no hay nada oficial entre ellos, pero que están saliendo.

"No para, cuando estás conociendo una persona no sos novia ni es tu novio. No hay por qué rotular ya", opinó. Luego, Yanina Latorre le preguntó si estaría dispuesta a tener una relación abierta, y la influencer respondió entre risas: "Deseo que Locho salga del hotel ya y que pueda hablar él".

A los pocos segundos de esa declaración, su expresión cambió, y se dio vuelta visiblemente preocupada. Por un momento Majo tapo la cámara, y dijo: "Se cagar... a trompadas. Voló una silla chicos...".

Majo Martino presenció una pelea callejara mientras hablaba con " LAM"

Mientras se escuchaban los disturbios en el fondo, Martino se empezó a correr para un costado y le advirtió a la gente del móvil que tuviera cuidado. "Revolearon una silla y tiraron a un pibe en el piso. Todo detrás mio", aclaró sobre la pelea callejera.

Cuando todos pensaron que el tenso momento había terminado, los protagonistas del enfrentamiento retornaron al lugar con botellas de vidrio. "Uy ahí vienen, para que están con botellas. Vení Cele", comenzó a decir Majo Martino aterrada a su hermana, quien participó de "La Voz Argentina". A los gritos y con miedo, se alejó del lugar para entrar al restaurante y resguardarse, y en el micrófono dijo: "Perdonen pero están con una botella".

"Si corranse del lugar", acotó Ángel de Brito, y Estefi Berardi agregó: "Tienen que llamar a la policía". Una vez que los jóvenes se fueron y que el enfrentamiento llegó a su fin, Majo indicó: "No saben cómo volaron los vidrios. Tengo taquicardia ahora", expresó angustiada, mientras se agarraba de la mano de su hermana.

Mirá como fue la violenta pelea que presenció Majo Martino mientras daba una entrevista con " LAM"