Majo Martino habló sobre sus comienzos como actriz y se refirió a uno de sus primeros casting en el cual sufrió una situación de acoso. La periodista detalló cómo sucedió y se refirió a los hombres que abusan de su poder en el medio.

“Machismo está lleno. Está en una tener cintura para ir manejando ese tema. Ahora los hombres están tomando cada vez más conciencia, por suerte. Se ponen en otro lugar. Machismo he vivido un montón“, comenzó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Majo Martino sufrió acoso a los 12 años

“Cuando yo era chica y no pertenecía al medio, era adolescente, un señor que sí es actor y que era jefe de casting de una productora muy conocida. En un casting me dio un beso. Yo no tenía por qué actuar mal porque él me estaba grabando y me encajó un beso contra la pared. Y después hablando con otra gente me enteré que se lo hacía a muchas chicas“, confesó.

“Un tipo que abusaba de su rol y me encajó un beso haciendo un casting. Yo tenía 11, 12 años, no puedo precisar cuántos años tenía. Viste cuando no sabes si para hacer un casting es necesario eso“, continuó.

"Me encajó un beso contra la pared", recordó Martino sobre la incómoda situación

“Mi cuerpo reaccionó al cerrar la boca y poner los brazos así. Mi mamá me estaba esperando afuera. A mi mamá se lo conté pero yo no sabía si había hecho algo mal yo. Yo no quería escándalos. Me dio impresión. Me avasalló tanto. Me pareció que era una oportunista. Estaba utilizando un guión para besar a una nena“, manifestó.

Por último, relató lo que hizo al encontrárselo de más grande: “Me lo crucé a la salida del teatro. Le grité ´asqueroso´, estaba con mi amigo Guido Zaffora que me frenó. Porque lo iba a encarar. A la Majo más mujer, más grande, le dieron ganas de decirle“.