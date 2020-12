Hace más de un año Magalí Gil comenzó los trámites para confirmar si es hija biológica de Diego Maradona, pero luego de su muerte la causa se volvió más lenta y empezaron a surgir varias especulaciones sobre las intenciones de la joven.

Sin embargo, a través de un posteo en sus redes sociales, Magalí aclaró que solo desea hacerse una prueba de ADN para conocer su identidad. "Decidí hacer este video para ponerle fin a todas estas especulaciones, teorías, hipótesis sobre mi causa. Mi búsqueda siempre fue la misma, tan simple como resolver mi identidad, saber si Diego Maradona es mi padre biológico", remarcó en un posteo de Instagram.

La joven fue dada en adopción por su mamá biológica cuando era un bebé, pero hace un tiempo la mujer se contactó para contarle todo acerca de su historia y asegurar que fue fruto de una relación con el ex futbolista. A partir de allí, Magalí inició la causa judicial.

.

En la mañana de este jueves, Ángel de Brito contó en "Los Ángeles de la Mañana" la íntima charla que tuvo con la joven nacida en 1995 y dio detalles acerca de la causa judicial con la familia Maradona. "La madre biológica de Magalí decidió darla en adopción. La criaron dos padres, a los que ama y a los considera sus padres, pero sí quiere saber su identidad… Diego esto lo sabía. Ella se reunió con (Matías) Morla. Diego iba a hacerse el cotejamiento de ADN", aseguró.

En ese momento leyó al aire un mensaje que recibió de Gil y exclamó: "Me está escribiendo Magalí, que está viendo el programa, y nos aclara la duda que teníamos de cuándo se conocieron su mamá biológica y Diego".

"Mi mamá biológica conoció a Diego cuando era director técnico de Racing. Él estaba acá... No tengo hermanos", leyó de Brito en palabras de la joven que al igual que Santiago Lara buscan un examen de ADN para determinar si son hijos o no del ex de la Selección Argentina.