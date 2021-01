@RFilighera

El gran ejemplo de Lidia Guastavino Lamaison, tal como indica su verdadero nombre, trabajó en la profesión, nada más ni nada menos que hasta los 95 años. Y decíamos un verdadero ejemplo de honestidad intelectual, capacidad creativa y empuje y valor para abordar hasta el último suspiro de vida, los grandes desafíos del arte. Lydia Lamaison nació en Mendoza, el 5 de agosto de 1914 y murió en Buenos Aires el 20 de febrero de 2012. Contribuyó a plasmar páginas inolvidables del cine, el teatro, la radio y la televisión argentina. De niña, ella era acompañada por su familia y asistía, entonces, con asiduidad al teatro Colón para ver las obras que allí se representaban. En tanto, durante su juventud estudió música, filosofía y letras y también logró graduarse como maestra normal. Los datos biográficos señalan que su carrera teatral fue iniciada en la compañía de Blanca Podestá. Por otra parte, en 1939 trabajó en su primera película, "Alas de mi patria", de Carlos Borcosque, y en 1940 fue elegida en calidad de revelación femenina por su labor en "Madame Curie".

Lydia Lamaison, Norma Aleandro e India Ledesma. (Archivo Crónica)

Su actividad escénica ha sido tan intensa como fecunda en todos los planos y en todos los órdenes. En materia cinematográfica, participó de 25 filmes de la calidad de "La hora de las sorpresas", "La caída", "Fin de fiesta", "Un guapo del ’900", "En mi casa mando yo", "La fiaca", "En retirada", "Pasajeros de una pesadilla", "Ciudad del sol", entre otras. Luego de una larga inactividad durante el gobierno peronista, fue convocada por Leopoldo Torre Nilsson para participar en "La caída", con Elsa Daniel y Lautaro Murúa, por la que ganó un premio a la mejor actriz de reparto. Mientras tanto, por sus labores en "Fin de fiesta" y "Un guapo del 900" ganó un premio a la mejor actriz y otro como mejor actriz de reparto por su trabajo en "Voy a hablar de la esperanza". A continuación, la actriz evoca su trayectoria en diversas charlas mantenidas con Crónica.

El fuego de la pasión

"La vocación nació conmigo, debido a que a los cuatro años ya me ponía frente al espejo y hacía monerías, oportunidad en que aprovechaba para realizar personajes. Frente a la casa de mi abuela había un colegio, cuya directora había quedado encantada con todas las cosas que yo les hacía. A medida que pasaba el tiempo yo me iba dando cuenta que quería ser actriz. A tal punto que cuando ingresé al secundario-yo me recibí de maestra- intervenía en todos los fines de fiesta y participaba generando mucha adhesión de mis compañeritos. Seguí estudiando, ingresé en la carrera de Filosofía y Letras, aunque cuando llegué al segundo año tomé la decisión terminante de volcarme al teatro ya que en ese mundo, estaba de manera inexorable mi verdadera vocación".

Pepe Soriano y Lydia Lamaison. (Archivo Crónica)

La escena independiente

"En primer término ingresé en una corriente escénica independiente, la agrupación "Juan B. Justo", en 1938, y pasé allí una temporada. Luego, en el 39, formé parte del denominado teatro profesional. Debuté con Blanca Podestá, casi de casualidad e inmediatamente hice una pieza de Alejandro Casona que era la vida de María Curie, sobre libro de su propia hija. De modo que ahí empezó mi carrera y en forma ininterrumpida he realizado teatro con intervenciones en televisión y cine. No tengo dudas que a mí me marcó muchísimo el teatro independiente. En aquel momento se hacía de todo, desde la puesta en escena de la obra hasta la limpieza de la sala. Ahí uno se daba cuenta acerca de lo que significa la verdadera vocación y la conducta, sin claudicaciones, para poder plasmar una carrera notable".

Recuerdos y afectos

"Todo se me fue presentando muy bien, ya que tuve la suerte de empezar a realizar papeles de cierta relevancia. Al poco tiempo de haber comenzado me convocó Paulina Singerman y luego el Cervantes que en aquel entonces se llamaba Teatro Nacional de la Comedia. Allí estuve varios años y compartí el escenario con un maravilloso grupo entre los que se encontraban figuras de la talla de Luisa Vehíl, Iris Marga, Miguel Faust Rocha, Santiago Goméz Cou y Enrique de Rosas. Todo un plantel de primer nivel y desplegábamos, en consecuencia, un repertorio notable. Los recuerdos de esa gente que afloran son marcadamente lindos. Faust Rocha, por ejemplo, era un tipo excepcional, Luisa Vehíl, un talento, Iris Marga que además de su amistad continué con su otro trabajo, cosa que hago en la Casa del Teatro. Yo tengo buenos recuerdos de mis temporadas teatrales, televisivas y cinematográficas. Nada supo empañar esos momentos".

Enrique de Rosas

"Fue un actor y un director estupendo, riguroso en la creación y en todos los detalles. Recuerdo que en oportunidad de realizar una obra de Martínez Cuitiño, y que para mi representaba verdadero placer, De Rosas hacía un monólogo estupendo, brillante y yo me ponía entre cajas para escucharlo. Se trataba de un intérprete superlativo. Una voz y pasión insuperable.Así dadas las cosas, estuve cuatro años en el Cervantes, después inauguré el primitivo teatro San Martín y luego volví al Cervantes hasta la etapa en que estuvo bajo la dirección de Rodolfo Graziano. También recuerdo con mucho cariño a Oreste Caviglia, una persona de conducta intachable, un gran actor y director, además. Por lo tanto, las evocaciones que uno hace en este sentido son muy agradables, no solamente desde la parte artística, sino también insertadas en el contexto humano. Siempre he tenido grandes compañeros. En los últimos tiempos, además, tuve la suerte de trabajar con Solita Silveyra en "Perdidos en Yonkers"; Solita es chica magnífica y, por estos días lo estoy haciendo con Alejandra Boero en "El cerco de Leningrado", en el Andamio 90. También, tuve la posibilidad de realizar un repertorio interesante, en la televisión, además, he tenido la suerte de participar en las grandes obras universales. Comencé con los inicios de la tevé, por consiguiente, conozco plenamente cada una de las etapas".

Agasajada por su cumpleaños. (Archivo Crónica)

La televisión

"En la pantalla chica me iniciérealizando el teatro universal, luego formé parte de los unitarios y más tarde vinieron las tiras. A partir de ese entonces estuve en casi todas las telenovelas. De esta manera, fui aprendiendo todos los estilos y me adapté plenamente a ellos. Uno siempre trata de actualizarse y no estancarse en ninguno. La actuación y por sobre todo el teatro, ha evolucionado muchísimo en cuanto a propuestas y formas, de modo que uno de los objetivos que debe perseguir el actor es progresar. Si bien he leído varios métodos de actuación, trato de no involucrarme solamente en uno de ellos, sino tomar y adquirir elementos de todos. Cuando estudio un personaje intento meterme en ese rol que voy a hacer y le busco todas las facetas posibles: su alma, su espíritu y su forma, no solamente exterior, sino también interior. No persigo un método determinado, trato de insuflar al personaje todo lo que mi intuición y mi razón requiere. Por sobre todas las cosas, trato de darle al personaje cuerpo y alma. Cada personaje tiene sus características propias y también en el caminar y en el hablar y esa alma, precisamente, muchas veces es diferente a la mía. Yo actuó en el escenario, únicamente. Fuera del teatro, soy persona como todos y se terminan todos los personajes. Yo no trabajo con emociones y vivencias. Dejo que toda mi sensibilidad personal quede dentro mío y que el personaje tenga otro tipo de sensibilidad. ¿Porqué tengo que hacer sufrir mis emociones? Las emociones deben ser del personaje".

Por R.F