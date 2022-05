Luciana Salazar y Martín Redrado están envueltos en un nuevo escándalo. Todo comenzó cuando el expresidente del Banco Central afirmó que no es el padre de Matilda, la hija de la modelo. Fue allí cuando la actriz explotó de enojo y empezó una guerra mediática.

A pesar de que Lulú Sanguinetti, la actual pareja del economista, tiene un perfil bajo, opinó por primera vez sobre lo que está viviendo su futuro esposo. En "Socios del espectáculo" dijo: "Estoy disfrutando de este momento tan lindo. Organizando nuestro casamiento, no quiero permitir que nadie intente opacar este momento increíble".

Lo que expresó la pareja de Martín Redrado fue leído por Mariana Brey. La futura esposa del economista prefirió no dar una nota en el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, pero sí se comunicó a través de una de sus panelistas.

Además, explicó el motivo por el que no salió a hablar antes sobre el tema: "Voy a ser fiel a mi perfil bajo, no me copa para nada exponerme. Menos con gente tan desequilibrada. No quiero líos, no me gusta pelearme y cualquier cosa que yo diga daría para eso".

Martín Redrado y Lulú Sanguinetti como pareja.

Habrá que ver si Luciana Salazar decide responder y seguir el escándalo mediático en el que los tres se encuentran envueltos. Por el momento, la mamá de Matilda no dijo nada al respecto.

¡Mirá el video donde Lulú Sanguinetti trata de "desequilibrada" a Luciana Salazar!