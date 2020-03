Con mucha expectativa se espera el gran regreso de Mirtha Legrand con sus "mesazas" en la pantalla chica. En su primera emisión del 2020, la diva de los almuerzos iba a recibir a Luli Salazar, pero en estas últimas horas se desató una nueva polémica ya que la modelo decidió bajarse por un escandaloso motivo.

"He decidido no asisitir al programa de mi querida Mirtha Legrand, a quien admiro y respeto, por un tema relacionado específicamente con el canal y una productora externa, con la cual me vi envuelta hoy en una situación desagradable e injusta que perjudica mi imagen y buen nombre", anunció la conductora en su cuenta de Twitter.

La modelo confirmó que no asistirá a la mesa de Mirtha en Twitter.

Para su primer programa, la Chiqui contará con la presencia de Adrián Suar, Moria Casán, Agustina Cherri, el doctor Daniel López Rosetti y Marcos Carnevale. A raíz de la sorpresiva baja de Salazar, la producción decidió invitar a Marcelo Polino y así tener seis invitados en la mesa.

.

De todos modos, lo que motivó la decisión de Luciana no tiene que ver con Mirtha, sino con el canal. Todo comenzó en la última emisión de "Los Ángeles de la Mañana" donde Yanina Latorre aseguró que la modelo estaba en pareja con Marcelo Aun, un importante empresario. Sin embargo, ella misma se encargó de desmentirlo en las redes: "Jaaaaaa me mata que me estén vinculando con uno de mis mejores amigos desde hace 10 años. Hasta mi expareja lo conoce y fue novio de una amiga mía. Frío frío todoooo!".

Luli negó estar saliendo con Marcelo Aun.

No obstante, la cosa no terminó ahí. Latorre, también, trazó un vínculo entre Salazar y Máximo Thomsen (uno de los rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa), quien, según la panelista, fue novio de una de las hijas de Marcelo Aun.

Al enterarse de semejante acusación, la madre de Matilda no pudo ocultar su indignación y rápidamente se expresó en Twitter. Además, se puso en contacto con su abogada, Ana Rosenfeld, para que tomara cartas en el asunto. Como conclusión, Salazar tomó la drástica decisión de no asistir i al programa de Legrand ni a ningún otro ciclo de El Trece.

El graph que motivó a Luli Salazar a bajarse de la mesa de Mirtha.

El respaldo de Ana Rosenfeld.

Para echar más leña al fuego, se sumó Nacho Viale a la cuestión y manifestó su enojo en la red social del pajarito. En primer término, consideró que la decisión de Salazar era "una falta de respeto y de profesionalismo". Y, en segundo, el productor sostuvo que la modelo dispone de la pantalla de El Trece para hacer su descargo y le agradeció a Polino por aceptar la repentina invitación.

Nacho Viale manifestó su enojo por la decisión de la modelo.

Los mensajes del productor a raíz del escándalo con Luli.

Por último, la modelo se hizo eco de las declaraciones de la propia diva en diálogo con el portal "Primicias Ya" donde sostuvo que la rubia es "vueltera" y que ésta es la segunda vez que la deja plantada. Al respecto, argumentó: "Me pregunto que opinaría Mirtha si una de las mujeres de su familia son vinculadas de manera injusta con uno de los coautores del asesinato de Fernando Báez. No minimicemos la situación o explíquenle bien lo que paso. No todos los temas valen para trivializar".