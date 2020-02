En "Polémica en el Bar" reinaba la paz hasta que uno de sus integrantes pegó el portazo: Virginia Gallardo dejó su lugar en el ciclo por... ¿desacuerdos económicos o conflictos con sus compañeros? En las últimas horas fueron muchas las versiones que circularon y una de las que más generó controversia es la que afirma que la persona que ocupará su lugar en el programa de América es, nada más ni nada menos, que Luli Salazar.

A raíz de una nota publicada por DiarioShow.com sobre está información, la modelo salió con todo en su cuenta de Twitter y manifestó convencida: "Nadie reemplaza a nadie. Primero que no cerre nada, segundo que lo que se me ofreció es una participación especial: no ser la dueña del bar. Además, no puedo todos los días".

El mensaje que publicó la modelo a raíz de una nota de DiarioShow.com

En otro tuit, también aclaró que ya tiene asegurada su participación en C5N. "Lo único concreto es mi llegada a C5N con la conducción de mi programa", detalló. Y no descartó estar presente en otras emisoras: "Después sigo evaluando otras propuestas".