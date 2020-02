Siempre es noticia, ya sea por sus eternos enojos con Martín Redrado (hace poco tuiteó: "¡Por favor no me vinculen más con una persona que se porto mal con mi hija! Por que cada vez que pasa, se me revuelve el estómago"), por tener que defenderse de las críticas de alguna colega, por las fotos que sube de su hija Matilda a Instagram o por las variopintas propuestas laborales que recibe.

Pero estos días, si bien se rumorea sobre su convocatoria al "Bailando", la realidad es que Luciana Salazar ya eligió como será laboralmente su 2020 y lo primero que hará es incorporarse a partir de mediados de marzo a la mesa de "Polémica en el Bar", programa producido por Kuarzo Television para América TV.

Según informó Laura Ubfal en su web, la rubia ya dio el sí a la propuesta. Será un año movilizador para la blonda ya que además su hija comenzará salita de dos y eso la tiene muy emocionada. Por otro lado, también decidió darle un giro a su carrera y dedicarse a opinar sobre actualidad y política, temas que la apasionan, como lo vino demostrando desde el año pasado en las redes, con toda la polémica que eso provocó.

Virginia Gallardo sale de "Polémica en el Bar" y entra Luciana Salazar.

Mientras el ciclo de actualidad que tendría en C5N se daría recién en mayo, con colaboradoras como la periodista Luciana Pecker segun se anunció en su momento, los domingos a la noche, Luli aprovechará la silla que dejará vacía Virginia Gallardo por su embarazo al lado de Mariano Iúdica. La ex vedette se suma como "cupo femenino" a Florencia Arietto en el clásico prrgrama creado por Gerardo Sofovich.