El martes, Luli Fernández contó en sus redes un terrible episodio que vivió en su casa, cuando un grupo de delincuentes entró a robar, apuntándolos con armas y amenazando con llevarse a su pequeño hijo. Pero ahora, salió furiosa para responder a quienes, en medio del shock y el miedo, la criticaron por su apariencia física.

"Acaban de entrar a robarnos en mi casa en Villa de Mayo en Los Polvorines. Estoy temblando. Nos hicieron tirar al piso, nos amenazaron con armas y nos dijeron que se iban a llevar a Indalecio. Nos robaron plata y nuestros relojes que eso es lo de menos", contó en un video la conductora.

Tras vivir un momento que seguramente querrá olvidar, tanto ella como su familia, Luli debió lidiar con algunos comentarios desubicados que hablaban de sus labios y su rostro.

Fernández escribió en Twitter algunas aclaraciones sobre el robo, por ejemplo detallando que la familia vive la mitad de la semana en la Ciudad de Buenos Aires y los días restantes en el barrio Los Polvorines.

Allí fue que decidió responder a las críticas: "A los que se preguntaron si 'me operé la cara' cuando estaba compartiendo que me entraron a robar con armas y amenazaron con secuestrarme a mi hijo, los abrazo y les deseo mi energía más amorosa. La necesitan. No me operé nada, soy así diosa naturalmente".

De esta manera, decidió poner la otra mejilla y se descargó con altura ante los "haters".

La modelo descargó contra los "haters" que la criticaron.

No es la primera famosa que atraviesa una situación de esta gravedad bajo estas circunstancias de cuarentena. La actriz María Zamarbide, ex "Casi Ángeles" fue víctima de un brutal robo en su domicilio y los malvivientes quemaron su casa.