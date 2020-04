Hace unas semanas se generó una gran polémica en las redes cuando se viralizaron algunos videos de Michael Bublé junto a Luisana Lopilato y se acusó al cantante de violento. Tras desmentirlo, ahora la pareja se mostró con su hija Vida y habló de la enfermedad que atravesó Noah, reivindicando sus valores familiares.

Todo comenzó con un vivo de Instagram en el que se ve al cantante dándole un codazo y zamarreando a su esposa, al molestarse por que lo interrumpió cuando hablaba. Ese recorte repercutió en las redes sociales y aparecieron otros videos en donde se notan actitudes similares del canadiense con la argentina.

Luisana negó que Michael sea violento, y también en vivo, agradeció a sus fans por preocuparse pero expresó que esa no era su situación de manera terminante.

Ayer volvieron a hacer una trasmisión y además de interactuar con sus seguidores aprovecharon para mostrar a Vida, su hija menor. Sus padres escucharon a la pequeña de un año cantar por los pasillos de la casa y la invitaron a sumarse.

“¡Mi amor, mi amor, vení con papi!”, dijo Michael, llamándola en su español rústico mientras Lopilato la recibía en brazos. "¿Quieres decirle ‘Hola’ a mis amigos?”, siguió el cantante, mientras comenzaba a entonar un verso de la canción de "Señorita" de Shawn Méndes, para que la niña completara la frase.

Luego, Bublé llevó a Vida al fondo de la escena, donde la pareja en principio iba a realizar una rutina de ejercicios, y ambos comenzaron a moverse al ritmo de "I Like to Move It", clásico tema que forma parte de la banda de sonido de la película "Madagascar".

Durante el vivo también hubo tiempo para la emoción. A fines de 2016, la pareja vivió un momento muy duro cuando Noah, su hijo mayor, fue diagnosticado con cáncer de hígado.

Ese año, los dos dejaron sus carreras para concentrarse en el nene y acompañarlo en su tratamiento. Ambos recordaron cómo fueron esos meses difíciles y todo el amor que recibieron.

"Fue una pesadilla. Noah nos preguntaba cosas de nuestro pasado que odio recordar porque, ustedes ya saben, pero es parte de nuestra vida. Y le explicamos por qué su nombre estaba en la cancha de River. Fue tanto el amor que recibimos, en lo peor, que nos hizo más fuertes. Sus pedidos y oraciones nos hicieron salir adelante", dijo Luisana.

En tanto, el cantautor expresó emocionado: "Para mi es muy emocionante. Tenemos una gran familia en Argentina, es mi país también. Recuerdo eso y es difícil. Nací en Canadá pero Argentina también es mi país, mis hijos son argentinos, son ¡tan argentinos! Pero no solo fue Canadá y Argentina, nos dieron esperanza desde todo el mundo".