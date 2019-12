Luisana Lopilato y Michael Bublé están juntos hace 8 años y tienen tres hijos, Noah, Elías y Vida. Sin embargo, no todo es color de rosa en la vida de estos tortolitos según contó el propio cantante canadiense en una entrevista televisiva.

El artista se refirió a un hecho puntual con la actriz de "Casados con Hijos", en el que ella lo celó por grabar el videoclip "Love you anymore" con una joven.

“Estuve en una playa de Malibú y filmé con una modelo muy hermosa. No quería mirarlo porque no los miro. Entonces, llegué a casa y le pregunté a mi esposa: ‘Ey, bebé, ¿podés fijarte si me veo bien o me veo gordo o qué?’”, relató en The Graham Norton Show.

Y continuó: “Lo miró un momento, y les juro que esto es verdad y no me lo estoy inventando, se giró y me dijo: ‘¿Quién es esa zorra del vídeo, Mike?".