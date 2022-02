En las últimas horas, los rumores acerca del cuarto embarazo de Luisana Lopilato comenzaron a surgir. Hoy, 22 de febrero, se supo el porqué: en el último videoclip de Michael Bublé se puede ver a la actriz con una tierna pancita junto a sus hijos y el cantante.

Llamado "I'll Never Not Love you", Bublé y Lopilato recrearon icónicas escenas del cine y decidieron anunciar así que agrandan su familia. Aunque ninguno de los dos habló al respecto, el canadiense indicó en un tuit que esta canción era la secuela de su canción "Haven't Met You Yet", donde la argentina es protagonista y fue allí donde comenzó su romance.

.

"'Haven't Met You Yet' fue el hermoso inicio de un verdadero amor. 10 años después, la historia continúa en su extraordinaria secuela 'I'll Never Not Love You'", escribió.

El tuit de Michael Bublé.

Ahora, parece que la familia Bublé-Lopilato se agranda. Recordemos que fruto del amor de la pareja llegaron al mundo Noah, Elías y Vida.

La hermana de Luisana, Daniela, compartió una historia que generó todavía más sospechas, ya que escribió "Quiero abrazarlos ya", mientras se veía la imagen de Luisana con su increíble panza.

La historia de Daniela, la hermana de Luisana Lopilato.

Mirá el video de Luisana Lopilato ¿embarazada? junto a Michael Buble