La vuelta de " Casados con Hijos" en el teatro fue postergada hasta enero del 2021 por el coronavirus. Antes de empezar con los ensayos de la obra, Luisana Lopilato opinó sobre la escandalosa salida de Érica Rivas en el papel de María Elena Fuseneco.

El estreno del espectáculo estaba previsto para junio, pero tras el decreto que obligó a todos a cumplir la cuarentena obligatoria para evitar más contagios de la enfermedad fueron suspendidas todas las actividades laborales. Desde Canadá, Luisana lamentó no poder volver al país para debutar en la obra.

.

"Me dio lástima lo de la pandemia, me pone un poco triste porque quería estar en la Argentina. Por lo general me dejo tres meses para trabajar ahí y había decidido hacer el teatro", contó en cuanto a su agenda laboral.

En las últimas semanas se conoció que la desvinculación de Rivas estuvo relacionada con sus críticas hacia el guion y sus pretenciones de adaptar la comedia con las corrientes feministas de la actualidad. "Todavía no tengo el libreto, pero ni Flor (Peña) ni yo vamos a hacer algo con el que no estemos cómodas", garantizó la esposa de Michael Bublé.

El elenco original de " Casados con Hijos".

"Me dio lástima que se baje Érica. Estábamos muy contentos de volver con 'Casados', es un programa que amamos muchísimo", aseguró en diálogo con "Intrusos". También aclaró que su decisión de volver a su personaje de Paola fue conversada con su hermano Darío Lopilato, también protagonista de la serie.

Luisana supo ponerse en la piel de Paola Argento, uno de los perfiles más criticados por la ingenuidad con la que representaba a la mujer, sin embargo contó: "No puse resistencia a mi personaje porque estoy segura que cuando me den el libro si hay algo que no me guste se puede hablar".

"Estamos hablando de 'Casados con Hijo, es un modo de humor, son todos personajes", consideró en medio de la polémica con su colega. "Le tengo mucho aprecio a Erica. Tengo buena relación con ella, pero el estar lejos te corta un poco los vínculos", manifestó.