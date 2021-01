Durante el aislamiento, social y obligatorio muchas estrellas comenzaron a cocinar, cantar y a realizar otras divertidas actividades para entretener a sus seguidores. Luisana Lopilato y Michael Bublé iniciaron una serie de "vivos" de Instagram en los que tocarían distintas temáticas.

Si bien tuvo un gran arranque, con el pasar de los encuentros virtuales, muchos usuarios destacaron que la actriz fue "zamarreada" por el artista canadiense en varias ocasiones. Debido a esto, Lopilato aclaró que "no era víctima de violencia de género" y que dejarían de hacer los "lives" porque no quería leer todos los comentarios sobre su familia.

Meses después, la rubia habló con Teleshow sobre el escándalo y cómo afectó a su familia: "Creo que sentí en ese momento la necesidad de decir 'chicos, paren, porque esto es un tema que no es para salir a opinar, opinar es gratis de atrás de la compu'. Es difícil, hay mujeres que no la pasan bien y mueren. Entonces, meterse en la relación de una pareja, que no saben cómo es, el funcionamiento del día a día...".

"En su momento me dolió porque sentí que no me lo merecía, ni yo ni mi marido, y después salí a hablar. Tuve la posibilidad en Intrusos y salí a hablar y decir 'no, nosotros como familia no nos merecemos esto'", manifestó junto a su hermano Darío.

La argentina reveló que toda la controversia creada por los vivos comenzó a dolerle.

"No es defender, no lo tengo que defender, no sentí la necesidad de defenderlo; ya me estaba doliendo a mí. Siento que viví muchas cosas en mi vida como para también tener esto arriba y un peso. Uno cuando vive situaciones duras, ve la vida de otra manera", terminó.