A 18 años del estreno de de " Rebelde Way", Luisana Lopilato recordó su participación en la exitosa tira donde interpretó a Mía Colucci. En entrevista con "Santo Sábado", la actriz reveló cuál es su insólita condición para volver a la serie.

Instalada en Canadá desde hace varios años donde formó su familia con Michael Bublé, Lopilato comenzó a enumerar cuáles son los artículos argentinos que no puede conseguir en el país del norte. En ese sentido detalló: "En Canadá no se consigue el dulce de leche que a mí me gusta. Me tengo que traer muchos. Alfajores tampoco hay y menos los que me gustan a mí".

.

En ese momento, Guillermo "El Pelado" López le propuso una interesante disyuntiva. Bajo la consigna 'Todos tenemos un precio', el conductor disparó: "Te doy la posibilidad de elegir si lo harías o no", y ella aceptó el desafío.

"Un año de Rebelde Way por diez frascos de kilo de dulce de leche de la marca que te gusta", manifestó El Pelado. La reacción de Luisana fue instantánea: "¿¡Diez años de dulce de leche gratis!? No sé, porque la pasé bien en ' Rebelde Way', pero... olvidate, el dulce de leche".

Ante la respuesta de la actriz el conductor manifestó sorprendido: "No puedo creer que estés ratoneando dulce de leche... ¿Vuelve ' Rebelde Way'?". Sin dudarlo, la artista dijo segura: "Vuelve ' Rebelde Way'".