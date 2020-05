A partir de las transmisiones en vivo Luisana Lopilato y su marido, Michael Bublé, los usuarios de Instagram comenzaron a acusar al cantante de violencia de género por algunas actitudes que tenía con ella.

La pareja tuvo que salir a aclarar que mantienen una buena relación, pero comenzaron a circular videos falsos por lo que iniciaron acciones legales.

Luego de bajar el perfil y la frecuencia de sus transmisiones, la protagonista de "Casados con hijos" volvió a referirse sobre el tema y lo mal que la está pasando. "Hay un grupo de personas que no para de mandar amenazas", reveló en diálogo con "Intrusos".

.

"Son acusaciones que hicieron personas que no me conocen, no conocen a mi familia. Michael es un hombre que siempre busca la manera de hacerme feliz. Las personas de mi entorno saben que no hay espacio más que para amor en mi casa", aclaró Luisana.

Además, contó que varias personas le manifestaron sus intenciones de recibirla en el aeropuerto cuando vuelva a Argentina para atacar a su marido. "Siento un poco de miedo porque hubo gente que hasta me mandó fotos con armas diciendo que iban a matar a Michael cuando llegara al país", relató.

Tras el escándalo, cancelaron las transmisiones.

Respecto a las acusaciones, manifestó: "Sentí mucho dolor, si querían lastimarme lo lograron. Porque así y todo, saliendo a dar explicaciones no alcanzaron".

"Yo tontita no soy. No me voy a callar si me pasa una cosa así, sé perfectamente a dónde tengo que ir", expresó.

"Tengo miedo. Cuando hay amenazas y mi familia corre peligro ya no me gusta. Es un grupo de personas que no para de mandar amenazas", remarcó.

También confió que recibió muchos mensajes de cariño y agradeció la preocupación de sus seguidores. "Todo el amor que recibí durante los vivos, tapa todo lo feo. Amo a mí país, pero no me siento insegura", destacó.

"No es un chiste, es peligroso lo que está pasando. Me duele porque mientras le dan atención a mi caso, ahora hay una mujer que está muriendo en la Argentina. Si le dieran importancia a los otros casos muchas mujeres estarían mejor de lo que están", reflexionó.