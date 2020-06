Luisa Albinoni se refirió, luego del enojo que manifestó Diego Ramos, a la pregunta que le había realizado en "PH" sobre los motivos por los cuales no decía quién era su pareja.

La rubia, sin esquivar el conflicto, le respondió y aclaró lo sucedido: "La pregunta fue con todo el amor del mundo. Él se sintió acorralado. Yo no pregunté nada sexual, yo le pregunté por el amor. Yo le había hablado de mi gran amor que fue el Gordo Porcel. Si realmente le molestó tanto, podría haber dicho corten porque era grabado, si se sentía tan expuesto lo cortaba y listo, o eliminás mi pregunta. Nos fuimos totalmente normales, sólo le pedí que cuente por qué se lo veía tan feliz, no me importaba si era con un hombre o con una mujer, nunca lo puse contra la pared".