En remplazo de Carmen Barbieri, Luisa Albinoni debutó en la pista del " Cantando 2020" e impresionó a todos con su performance. Con tan solo un par de días de ensayo, la actriz de 68 años se presentó en el certamen con Mariano Zito e interpretó "Amándote" de Jaime Ross.

Minutos antes de comenzar con el show, le mostaron a la artista un video de su hija Verónica: "Hola ma. Estoy feliz de que estés en el Cantando. Mucha merde, te mando un beso y te amo". Las palabras de la pequeña conmovieron a la humorista, quien al borde de las lágrimas expresó: "Me mataste, me fui a la mierda. Es lo más lindo que tengo. Estaba tan nerviosa que hoy no vino, pero me prometió que va a venir la próxima. Me manda a estudiar, me tiene cortita. Yo soy un poquito hinchapelotas en todo. Soy una mamá grande, tengo 68 años".

"Es tan dulce y tierna, es lo mejor que Dios me ha dado, una bendición. Tengo que decirle que la amo, me mataron con esto. Mamá está acá porque es un homenaje para vos, hija mía, para seguir adelante", continuó la artista.

Si bien la presentación musical de Albinoni fue alegre y festiva, la integrante del certamen emocionó a Nacha Guevara. "Me emociona que tuviste dos o tres días de ensayo, y viniste con una confianza enorme... después de 45 años de trayectoria. ¡Cómo se nota una vida en el escenario!", manifestó la jurado. Y agregó convencida: "Vas a mejorar porque tenés un buen equipo. Y ya vas a tener el tiempo para preparar mejor el tema porque no tuvieron tiempo para ensayar. Cuando uno sale al escenario, lo que sale es la historia de cada uno la que sale con uno. Y eso me emocionar".

Luego fue el turno de Karina La Princesita quien, igual que su compañera, calificó con un diez a Luisa y expresó: "Es un placer enorme poder ver artistas tan completas como vos y que no se quejan porque acá todos se quejan. Es hermoso que estés acá".

Por su parte, Oscar Mediavilla dijo con honestidad que "cuando se genera clima, con el cariño de toda gente en el estudio, no hay forma de fallar". "Me da placer y me emociona que estés en esta pista. Fue muy lindo y te felicito", anunció.

Por último, Moria Casán halagó a su colega y destacó su pasión por el arte: "El motor de una artista tiene que ser siempre la pasión. No existe el dejarse estar. Además, quiero destacar la actitud de Mariano, que es una figura de los musicales".