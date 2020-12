Cada información que trasciende sobre los últimos días con vida de Diego Maradona genera repercusiones en los medios y en las redes. En esta oportunidad fue Luis Ventura, quien reveló la fuerte frase que pronunció el "Diez" cuando estaba internado.

Todo comenzó cuando Gabriel Buono, exsecretario personal de Maradona, criticó al entorno del ex jugador: “En los últimos cuatro años nadie hizo algo por la salud de Diego”. En ese momento, Ventura le contestó en "Informados de Todo": “A Diego lo mataron todos. Nadie pudo manejarlo, nadie. Ni antes ni después”.

Y continuó sobre la negación del ídolo de tratar sus adicciones: “¿Saben por qué no se quiso internar Diego en esta oportunidad? Porque cada vez que lo internaban, cuando salía, le habían robado todo”.

Asimismo, el periodista contó qué sucedió cuando Diego estaba internado tras ser operado de un hematoma subdural en la cabeza: “Nadie sabe del incidente en donde Diego se arrancó todos los cables cuando estaba internado y dijo que ‘si no me dan el alta, me tiro al vacío y me escapo’. Ese fue el discurso de Diego”.