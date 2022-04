El lunes 18 de abril, Luis Ventura dio a conocer a través de sus redes sociales que había fallecido su hermano, Carlos Alberto Luna. El hombre tenía 82 años y desde hacía un mes estaba internado por complicaciones en su cuadro de cáncer de pulmón.

El presidente de APTRA tuvo que posponer sus compromisos laborales y habló con "LAM". Allí contó un poco cómo era la relación con él y dijo: "Para mí fue el tío "Chichí" hasta los 18 años, hasta que un día me agarró y me dijo 'yo no soy tu tío, yo soy tu hermano'. Imagínate para mí el golpe emotivo y el empezar a comprender y entender los que fueron años de postergación y años que nos perdimos de amarnos".

Además, relató que su hermano estaba muy mal y que venía sufriendo hace mucho tiempo. Sin embargo, el 5 de abril fue su cumpleaños y como deseo pidió regresar a su casa: "Empezó a romper las bo... que quería salir de la internación. 'Me quiero morir en mi casa', decía. Entonces lo sacamos, sabiendo que corríamos riesgo, pero era lo que él quería".

A pesar de querer cumplirle su último deseo a las pocas horas tuvo que volver a ser hospitalizado por complicaciones en su cuadro. También relató que Carlos le decía "Negro, dejame ir", pero tanto el periodista como los hijos, lo convencían para que siga luchando por su vida.

Luis Ventura junto a sus dos hermanos.

A medida que el conductor de "Secretos verdaderos" iba recordando a su hermano, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Fue allí donde reconoció el cariño de sus colegas y amigos ya que recibió muchos mensajes de apoyo.

¡Mirá el video de Luis Ventura recordando a su hermano en "LAM!