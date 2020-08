Tras varios años dedicado al periodismo y a la comunicación, Luis Ventura confirmó que incursionará en la política.

Según contó el también presidente de APTRA, recibió la oferta para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo en el Municipio de Lanús y en las próximas horas tendrá una reunión con los responsables para presentar de manera formal su puesto.

.

"No me quiero poner ninguna camiseta pero sí ayudar a la gente. De hecho, yo ayudo siempre. Primero a la familia, es mi prioridad y luego, cuando puedo, al resto. Acá me proponen hacer eso mismo pero con una estructura y acepté", explicó Ventura en "Informados de todo".

Sobre su nueva función en el partido comandado por el intendente Néstor Grindetti, el comunicador expresó: "La verdad es que la idea es ser bisagra entre lo que necesita la gente y lo que la Comuna les puede dar".

El periodista tiene un programa de radio en Lanús.

De todas formas aclaró que su nueva carrera política no se interpondrá en su lugar en los medios de comunicación. "El lanzamiento se iba a ser la semana pasada, pero como estaba en cuarentena y no podía salir, se suspendió. Pero esta noche tengo una reunión, por lo menos queremos presentar el espacio", anticipó.