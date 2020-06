La renuncia de Marcela Tauro a " Intrusos" trajo a la memoria de los televidentes antiguos enfrentamientos que se produjeron en el ciclo de espectáculos de Jorge Rial. En esta oportunidad, Luis Ventura, otra de las figuras que se fue de manera escandalosa del programa, reveló los motivos de su enfrentamiento con la periodista.

"No tendría que haber opinado. Hace 6 años que no estoy en Intrusos… No me quiero meter. Ojalá que Dios la ayude y le vaya muy bien. No es tema mío. Hoy, soy sapo de otro pozo. Lo de ella con Rial, que lo arregle ella con Rial, yo no me voy a meter en el medio", sostuvo cuando lo interceptaron las cámaras de "Los Ángeles de la Mañana".

"Ella dijo 'yo creo que a Luis, en algún momento, alguien le debe haber contado la verdad de lo que pasó', como despegándose un poco de tu salida. Ella dijo que ustedes eran amigos", sostuvo la cronista. Por lo que Luis explicó: "Justamente. Yo mi cuenta con ella, la escuché yo de boca de ella, con estos odios. Escuché algo que a mí me dolió mucho. No lo esperaba nunca de ella. Pero bueno, se lo escuché a ella. Nadie me contó nada. Hasta que escuché de boca de ella lo que dijo, no lo creía, porque yo vivo de esto".

El periodista se fue de " Intrusos" hace seis años.

Consultado si tomaría un café con Tauro, Ventura respondió: "Ya está. Mis heridas están cicatrizadas, tengo otra vida y otra mirada. Yo creo que en algún momento se va a dar cuenta de que se equivocó en algo. Lo que pasó, paso. Ya está superado. Pasaron 6 años, ya es antigüedad".

En 2014 Luis Ventura dejó de formar parte de Intrusos y su relación con la periodista se quebró.