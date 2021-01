Las dudas sobre el estado de salud de Diego Maradona a la hora de su muerte siguen causando conmoción y Luis Ventura es uno de los periodistas más especializados en el tema debido a sus conexiones y fuentes en el ámbito. Sin embargo, el círculo cercano del ex futbolista suele cruzarlo por sus dichos. En esta oportunidad, Ventura protagonizó un fuerte cruce con Dalma Maradona.

Dalma Maradona no se aguantó y despotricó contra Ventura en las redes.

El enojo de las hijas del ídolo del fútbol comenzó cuando el panelista reveló en "Informados de todo" que Claudia Maradona, una de las hermanas de Diego, intentó ingresar al cementerio para visitar los restos y que le impidieron el ingreso.

Furiosa, Dalma apuntó contra el comunicador en Twitter y lo desmintió: "Hablé con la gente del cementerio y me confirman que nunca una hermana de mi papá tuvo problemas para ingresar ya que todos sus hermanos/as y sus hijos están autorizados. Por lo tanto es mentira que Gianinna tuvo que autorizar la entrada. No mienta más Ventura", arremetió indignada.

Hablé con la gente del cementerio y me confirman que NUNCA UNA HERMANA DE MI PAPÁ TUVO PROBLEMAS PARA INGRESAR YA QUE TODOS SUS HERMANOS/AS Y SUS HIJOS ESTÁN AUTORIZADOS! Por lo tanto tmb es mentira que Gianinna tuvo que autorizar la entrada! No mienta más @LuisVenturaSoy — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 12, 2021

"Es agotador tener que escuchar las mentiras que dice @LuisVenturaSoy. La pregunta es ¿miente porque le pagan para hacerlo o solo porque nos odia sin motivo aparente?".

Es agotador tener que escuchar las mentiras que dice @LuisVenturaSoy ! LA PREGUNTA ES ,miente porque le pagan para hacerlo o solo porque nos odia SIN MOTIVO APARENTE? — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 12, 2021

Pero Ventura no se quedó atrás y redobló la apuesta con una respuesta contundente: "Yo no le presto mucha atención a Twitter, pero cuando tengo que responder, respondo. No sé a qué se refiere (Dalma), me da la impresión de que tiene que ver con la visita de una de las hermanas de Diego al cementerio. No la dejaron ingresar hasta que se conectaron con un llamado telefónico y le dijeron que esa persona estaba en la lista".

"Yo hablé con el cementerio y hablé con la persona que tuvo el incidente, que es de su familia y tiene su sangre”, detalló al mismo tiempo que su compañero, Diego Esteves, destacó dos palabras de Dalma: "Pero ella te dijo mentiroso y dio a entender que Morla te paga".

Ventura le retrucó a Dalma y afirmó que le pagan a ella.

"A la que le pagan es a ella. Simplemente hay que ir a la casa de ella y ver en qué casa vive. ¿Con qué se ganó eso? ¿Quién le dio ese dinero para comprar esa casa, con ascensor incluido, dormitorios y muchos baños, para que su padre termine solo, a diez cuadras de donde ella vivía?", disparó súper lapidario.