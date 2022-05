La noche de los Martín Fierro trajo polémicas y una de ellas la protagonizó Verónica Ojeda. La ex de Diego Maradona fue invitada junto a su pareja, Mario Baudry, y su hijo Dieguito Fernando al evento para que presenciaran el homenaje que le realizaron al Diez, en el que cantó Valeria Lynch, sin embargo, el destrato y la mala ubicación que recibieron la hartó.

Al fondo del salón y en la última mesa al lado de la puerta de salida fue el espacio que le brindaron a Ojeda y su pequeño. En cambio, Claudia Villafañe tuvo un lugar prerefencial adelante de todos junto con los integrantes de "MasterChef Celebrity 3", ganadores del oro.

"Dieguito iba a subir al escenario, esa era la idea, y me resultó muy extraño que de repente haya habido un cambio total y absoluto (de lo acordado). Exploté cuando me preguntó: '¿Cuándo voy a subir al escenario?', tiene nueve años. Habíamos armado con Dieguito unas palabras lindas para que dijera sobre el escenario. Él estaba preparado y esperando subir al escenario para decir algo lindo sobre su papá", declaró con firmeza Ojeda en un profundo descargo.

Ahora, fue Luis Ventura el que salió a defender a la ex del Diez y explicó su desconcierto. "En algún lugar me incomodó. Le agradezco a Verónica Ojeda y Mario Baudry que bancaron la parada. Estaban en la última mesa del salón. Que Dieguito Fernando se haya emocionado y parado en la silla y abriese sus brazos en la misma imagen de Maradona festejando el gol contra los ingleses, a mí me emocionó", dijo el presidente de APTRA en diálogo con "Mañanísima".

Verónica Ojeda se mostró orgullosa por su hijo Dieguito, quien representó a su papá en el homenaje de los Martín Fierro.

"Pero me incomodó la situación de verlo en el fondo del salón. Digo 'en cualquier momento se levantan y se van', porque hay gente que se ofende. Y se la bancaron hasta el final. Yo pensé que iban a subir al escenario. La idea original era homenajearlo y que estuviera parte de la familia, o los que quisieran ir", continuó Ventura.

"A mí me comunicaron que el homenaje iba a ser una simple retrospectiva, sin que subiera alguien. Hubo una modificación, debe ser una cuestión de tiempos de transmisión. Puede ser que frente a la posible polémica ante una situación familiar que se conoce, se trató de evitar el problema de esa situación", concluyó Luis Ventura.

