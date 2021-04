Hace tan solo unos días, se filtró un video íntimo de Luis Novaresio junto a su pareja, Braulio Bauab. Sin embargo, el conductor no hizo ningún comentario al respecto...¡hasta ahora!

El periodista recibió a Jey Mammon en el programa que conduce en América TV, "Debo decir", y el cómico comenzó por chicanear a su colega: “No te puedo creer. ¿Este es Novaresio? ¿Con Braulio? No es el que me mandó a mi este, ¿no va a pensar que yo lo estuve difundiendo, no?”.

Novaresio tuvo una graciosa reacción al hablar de su video filtrado.

Ya frente a frente, Mammon lanzó: “No sé si decirte lo que me llegó al celu”. Entre risas, Novaresio preguntó cómplice: “¿El qué?”. “Me llegó un video de Braulio Inmuebles”, retrucó Jey al referirse a la empresa del futuro marido del periodista.

.

“Un video en el que estabas vos también. Pero no es el que me mandaste vos, es otro. Te quiero aclarar que no lo difundí yo”, explicó el conductor de "Los Mammones", a lo que Novaresio expresó: “Es un lindo video. Lo único que tiene de malo es que se filtró. El año pasado me habían robado el celular”.