La muerte de Gerardo Rozín aún conmueve a varias figuras del espectáculo y del periodismo. El conductor de " La Peña de Morfi", programa que regresó a la pantalla de Telefe con la conducción de Jey Mammon, falleció en marzo por un tumor cerebral. El sábado por la noche, Luis Novaresio habló de los sentimientos encontrados que tuvo durante los últimos meses de vida del productor, de quién era amigo.

En su paso por "PH Podemos Hablar", Novaresio relató como fueron sus inicios en la profesión. Primero hizo un repaso por sus primeros trabajos como cajero de supermercado y vendedor de tarjetas de crédito, hasta que logró llegar a un programa de televisión de Rosario, de dónde es oriundo, al igual que lo era Rozín.

En ese momento, Andy Kusnetzoff remarcó sorprendio que varios colegas provienen de esa ciudad. "Somos una secta. Reynaldo Sietecase, Mónica Gutiérrez, Gerardo Rozín", respondió el periodista. En ese sentido, comentó más detalles sobre su vínculo con el conductor de "La Peña": "En Rosario nos cruzamos, trabajamos en radios distintas. Y acá en Buenos Aires nos juntamos (...) Era amigo y tengo una especial cuestión porque no tuve la valentía de despedirme".

Luis Novaresio y Gerardo Rozín, ambos oriundos de Rosario, en sus inicios.

Luego, el conductor dijo que Daniel Hadad fue quién le comentó sobre la enfermedad que estaba atravesando Gerardo, y agregó, visiblemente afectado por su decisión: "Sabía que era inevitable, me ha tocado acompañar a mucha gente hasta el final, y me parece injusto lo que le pasó a Gerardo. Lo llamé, se enojó con toda razón porque no lo había llamado antes, quedamos en vernos y yo soy difícil y no fui".

Tras recordar ese duro momento, Novaresio indicó: "Me di cuenta después que falleció que había sido un cobarde, un cag... de no poder enfrentar la historia. Daniel me decía: 'Te nombra todo el tiempo, a vos y a Reynaldo'".

Luis Novaresio aseguró que fue "cobarde" por no despedirse de Gerardo Rozín.

Hacia el final, el conductor manifestó que está "recontra arrepentido" de su elección. "Todo el tiempo supongo que filosofo con el tema del fin y la muerte, que tengo más o menos claro todo esto, y cuando te enfrentás con un hecho así... no estuve a la altura", concluyó a modo de autocrítica.

