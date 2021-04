El sábado se vivió un momento tenso en el programa "PH, Podemos hablar", cuando en la sección "Frente a frente" Luis Novaresio tuvo la oportunidad de hacerle una pregunta íntima a Gladys, "La Bomba" Tucumana. El periodista le consultó sobre su incomodidad por la chance de que Tyaggo, hijo de la cantante, fuese gay.

"Te vi dos veces. Y me parecés una mina muy potente y sincera. Lo que te voy a preguntar es con el mayor de los respetos. Jamás preguntaría algo personal de nadie", comenzó diciendo Luis, ante la cara de incertidumbre de la artista.

Luego, prosiguió: "A mi me ganaste en lo de Tinelli, en tu participación ahí. En lo de Tinelli jugaban con la posibilidad de si tu hijo era gay o no. Y yo te veía muy incómoda. Sentí como que te daba miedo si tu hijo era gay. ¿Me equivoco?".

La pregunta tenía una carga emotiva debido a que el conductor de América contó públicamente que era gay y que estaba en pareja hace un tiempo, y recibió el apoyo de todo el medio.

Sin titubear, la creadora de "La Pollera amarilla", respondió: "Te equivocás. No, para nada, en absoluto. Tengo muy asumido todo sobre la sexualidad. La mayoría de mis amigos, y mucha gente cercana son gays, siempre estuve muy ligada al mundo gay, lo amo, lo adoro".

Y profundizó: "Si mi hijo lo hubiese sido, en ese momento en el que lo decía, creo que hubiese sido la primera en saberlo. Y sería lo más natural del mundo, no sería nada raro. A veces necesitaba aclarar que no lo era, porque si lo era, no había problema".

"No es que yo aclaraba, yo quería decir que si fuese gay lo sabría primero que nadie porque es mi hijo. Yo lo crié sola a mi hijo y lo hubiera sabido", concluyó Gladys muy tranquila.

Y luego fue por más: "Es más, yo estoy dudando hasta un poco de mi sexuaidad, estoy creyendo que me gustan un poco las chicas, un poco los chicos", dijo muy descontracturada.

"Acá hay una Sabrina Rojas y un Luciano Castro que podrían andar", le tiró un palito Novaresio, sumando a los otros invitados de la noche, pensando en que podría estar con ambos.

Pero la música indicó: "No estoy preparada todavía, soy muy a la antigua, clásica".

