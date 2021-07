Luis Novaresio y Braulio Bauab tuvieron que poner en pausa su casamiento por el avance del coronavirus. Pero ahora, la pareja que blanqueó su noviazgo en septiembre de 2019, se decidió y comunicó la nueva fecha para sellar su amor.

"Estamos viendo qué pasa con la historia de la pandemia... Uno nunca sabe.... Creo que marzo del año que viene es una buena fecha", indicó el periodista en diálogo con Susana Roccasalvo en "Implacables".

Luego de indicar que 2022 será el año indicado para dar el sí, sostuvo los ideales del evento. "Quiero fiesta. Así que el casamiento será en cuanto se pueda hacer. Ojalá se pueda", manifestó. Y agregó convencido: "Si no llueve, me gustaría en un lugar tipo campo, que se pueda seguir. Pero nunca sé cuándo es que llueve. Así que cuando no llueva será".

Mientras que en una entrevista con "Los Ángeles de la Mañana", el comunicador detalló: "Nosotros vamos a hacer fiesta. Claramente. Es gracioso porque tanto Braulio como yo no estábamos a favor del matrimonio, decíamos que no, que era una cosa antigua, pasada de moda y bueno, nos vamos a casar. La fecha estimada es en marzo del 2021".