A partir de la cuarentena por coronavirus, Luis Novaresio y su pareja, Braulio Bauab, decidieron probar la convivencia. Pero la química y complicidad entre ellos fue tan grande que apostaron por un paso más y anunciaron su casamiento.

Aún sin fecha definida por las medidas sanitarias de la pandemia, el periodista y el empresario comenzaron a planear cada detalle de la esperada ceremonia que sellará su amor.

.

"Es graciosísimo porque Braulio y yo estamos originalmente en contra del matrimonio, nos parece una institución caduca, pasada de moda", reveló en entrevista radial con Catalina Dugli en "Agarrate Catalina". Pero agregó: "Personalmente decidí casarme porque encontré a la persona ideal y el casamiento es un acto social de festejo que uno comparte".

En cuanto a cómo será la celebración, anticipó que será una unión judía ya que la familia de su prometido profesa esa religión. "Si bien Braulio no es practicante es muy respetuoso de su familia y es muy respetuoso de la tradición judía", aclaró. Y entusiasmado expresó: "Decime si hay una fiesta más divertida que una fiesta judía!".

Luis Novaresio celebra su amor con Braulio Bauab.

La pareja tiene pensado que la rabina Silvina Chemen oficie su boda, según detalló el conductor de "Animales sueltos". "La conocí por Infobae a Silvina, que es una rabina fenomenal. Me atrapa que sea una mujer rabina", aseguró.

Además, contó cómo es su relación con Vera, la hija que tuvo su amado con una amiga tras la modalidad de coparentalidad. "Virginia es una madre fenomenal y ellos habilitaron a que yo me incorpore a la vida de Vera. Empezamos diciendo ‘padrastro’ y hace cuatro días en el jardín le preguntaron por su familia y dijo ‘mi papá, mi mamá y mi Luis’. Tío no soy, claramente. Padre tampoco soy. Yo soy su Luis", manifestó.

Mientras que sobre la idea de convertirse en padre confesó: "Dije que nunca iba a estar hablando en un medio de mi homosexualidad, y acá estoy. Dije que nunca en mi vida me iba a casar, y acá estoy. Entonces, cada vez que digo sí o no, la vida me contradice".